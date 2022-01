27/01/2022 KL. 09:45

Torben Nielsens nye hybridbil er ikke så grøn og økonomisk, som han og vennen havde troet

Politikerne valgte at give de halvelektriske hybridbiler store rabatter i et forsøg på at hjælpe klimaudviklingen på vej, selv om eksperter på forhånd kritiserede hybridbiler for slet ikke at være grønne. En række internationale og danske undersøgelser har vist, at hybridbilerne ikke er grønne - senest en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet, der netop er offentliggjort. Nu melder også nybagte ejere af hybridbiler sig og siger, at deres biler slet ikke er grønne.