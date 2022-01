Rygeafvænning til slemt syge går op i røg

At smide smøgerne væk er lige så effektivt som selve behandlingen for patienter med blodprop i hjertet eller åreforkalkning. Men selv om et rygestop nedsætter risikoen for død, ny blodprop og genindlæggelse på sygehus massivt, så holder stadig færre hjertepatienter op med at ryge. De seneste fem år har tre ud af fire af patienterne med alvorlige diagnoser som blodprop i hjertet og åreforkalkning af hjertets kranspulsårer valgt at ryge videre.

Det viser nye tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Fra 2015/16 til 2020/21 faldt antallet af rygere, der valgte at stoppe i forbindelse med behandlingen fra 50 procent til 26,9 procent. Det er det laveste niveau i alle de år, patienternes rygestop er blevet målt. - Vi ved, at patienter, som stopper med at ryge i forbindelse med behandling, nedsætter deres risiko for at dø med 36 procent, siger hjertelæge Ann Bovin fra Sygehus Lillebælt, som er formand for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i RKKP.

- Rygning er den faktor, som har allerstørst positiv effekt på overlevelse ud af alle de risikofaktorer, man kan ændre på. Rygestop er mere effektivt end behandling af forhøjet blodtryk eller kolesterol, siger hun. Derfor bekymrer det hende, at rådgivningen om betydningen af rygestop er flyttet fra afdelingerne, hvor patienten er indlagt med en blodprop, og til senere opfølgning i hjemkommunen. I årsrapporten fra Dansk Hjerterehabiliteringscenter slås det fast, at succesraten for rygestop er ”absolut ikke tilfredsstillende, og der bør rettes op på det”. Ann Bovin peger på, at faldet i patienternes rygestop kan have flere årsager, herunder coronanedlukning. Men faldet startede allerede inden.

Så hun peger også på VBA-metoden, som fra 2017 er rullet ud som den dominerende metode til at rekruttere patienter til rygestop. VBA, som står for Very Brief Advice, betyder, at patienten på afdelingen på 30 sekunder spørges til sin rygning, og om han eller hun er interesseret i et rygestophjælp. Derefter ryger sagen videre til kommunen til senere opfølgning med rygestopvejledning. Ifølge Ann Bovin er det fatalt, at informationer om rygningens afgørende effekt på sygdommen er blevet afkoblet fra behandlingen. - Jeg synes, vi svigter patienterne, når vi ikke rådgiver dem rettidigt om, at den vigtigste behandling er at holde op med at ryge.

