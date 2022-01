Den blev præsenteret som ambitiøs. Men den nye politiske aftale, der skal sikre flere hænder til ledige stillinger, er langt fra at være et »quickfix«, der kan løse problemet med manglen på arbejdskraft i Danmark, lyder det fra to økonomer.

Alene i december var der i Danmark 157.920 stillinger, som det ikke lykkedes at finde en medarbejder til. Og aftalen, som regeringen og et politisk flertal præsenterede fredag aften, er ikke i nærheden af at levere det antal.