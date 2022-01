Den helt store kniv er i brug, når myndighederne i de næste to uger skærer antallet af kviktest markant ned - fra 500.000 til 200.000 om dagen. Antallet af de mere sikre pcr-test, som tages i svælget, fastholdes i første omgang med en kapacitet på 200.000 test om dagen.

»Testindsatsen er en konstant balancegang, hvor vi på den ene side skal sikre tilstrækkeligt med testkapacitet, så danskerne har adgang til test, når de har brug for det, og vi undgår lange køer til teststederne. På den anden side koster testindsatsen mange penge, som kunne være bedre brugt et andet sted, hvis der ikke er behov for teste i ligeså stort omfang,« siger justitsminister Nick Hækkerup og åbner for, at der kan justeres yderligere, »hvis eksperterne finder det forsvarligt.«