Dansk piratmission ventes at runde 177 millioner kroner

Forsvarskommandoen oplyser, at der tages forbehold for, at prisen kan ændre sig, fordi missionen ikke er slut endnu.

De samlede omkostninger for fregatten ”Esbern Snares” mission i Guineabugten forventes at blive 177 millioner kroner.

Ifølge Ekstra Bladet har det tidligere været fremme, at missionen kostede 80 millioner i ekstra omkostninger. Altså udgifter ud over den normale drift af fregatten.

Og 24. november sidste år kom det da også til skudveksling mellem fregatten og en gruppe formodede pirater.

I skudvekslingen blev fire formodede pirater dræbt og fire andre anholdt.

Tre af de fire anholdte er siden blevet løsladt, og den fjerde er blevet varetægtsfængslet i Danmark.

Den varetægtsfængslede er en 39-årig nigeriansk mand.

Ved det grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet nægtede han sig skyldig.

Ifølge ham skød danske soldater uden varsel fra en helikopter mod båden med de formodede pirater.

Han afviste også, at han og de andre var pirater. De var sejlet ud for at fragte et skib hen til en flod, hvor det skulle lastes, lød hans forklaring