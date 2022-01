Norsk fragtskib sunket ud for Gilleleje efter redningsaktion

Et norsk fragtskib, der torsdag aften kom i nød omkring 11 sømil nordvest for Gilleleje, er gået ned natten til fredag klokken 01.30.

Planen er på et tidspunkt at markere det, hvilket gøres ved, at en bøje med et lys i sættes op.

Fredag morgen fortæller han, at alle skibe rådes til at holde sig væk fra området, så de ikke sejler ind i vraget.

Tidligere oplyste Mortensen, at coasteren lå ”ret lavt” i vandet. Og risikoen for, at den ville synke, var ”rimelig stor”.

- Coasteren ligger ret lavt i vandet, og risikoen for, at den synker, er rimelig stor. Det er også derfor, at der ikke er gjort forsøg på at bugsere coasteren, sagde han torsdag aften.

Miljøskibet ”Mette Miljø” er på vej fra Frederikshavn og ventes at ankomme til stedet nordvest for Gilleleje ved daggry fredag.

Coasteren er lastet med forurenet jord og var på vej fra København til Randers.