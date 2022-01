Fem norske sømænd reddet op i helikopter ud for Gilleleje

Dansk fregat og fartøj fra den svenske kystvagt overvåger coaster, der kom i nød og er i fare for at synke.

Fem nordmænd er reddet op i en helikopter og fløjet til Sverige efter en redningsaktion ud for Gilleleje. Her kom et norsk fragtskib torsdag aften i nød omkring 11 sømil nordvest for Gilleleje. Det skriver Forsvaret på Twitter. Skibet meldte mayday tidligere, da det havde fået slagside og lå skævt i vandet.

Herefter blev der sendt en dansk og to svenske helikoptere mod det nødstedte skib. Fregatten ”Niels Juel” blev også sendt til stedet. Det oplyste vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter Allan Mortensen torsdag aften. - Skibet har meldt mayday, og besætningen har valgt at hoppe i redningsbådene. - Lige nu handler det om at få samlet besætningsmedlemmerne op i helikopterne, så de kan komme i sikkerhed, sagde han omkring klokken 22.00. Forsvarets Maritime Operationscenter håndterer det nødstedte skib, som fortsat flyder, skriver Forsvaret på Twitter.

Det har endnu ikke været muligt at tale med skibets kaptajn eller andre fra besætningen for at få klarlagt de nærmere omstændigheder omkring hændelsen. Ifølge Allan Mortensen vil det sandsynligvis ske fredag. Det er foreløbigt uvist, hvorfor coasteren kom i problemer. - Vejret er rimeligt skidt, og der er høje bølger. Men om lasten eventuelt har forskudt sig, om der er kommet vand ind i skibet, eller om det er stødt på grund, ved vi ikke, siger den vagthavende officer. Natten til fredag vil fregatten ”Niels Juel” samt et skib fra den svenske kystvagt holde øje med, om der skulle opstå noget forurening fra coasteren samt varsko andre fartøjer, så de ikke påsejler den.

- Coasteren ligger ret lavt i vandet, og risikoen for, at den synker, er rimelig stor. Det er også derfor, at der ikke er gjort forsøg på at bugsere coasteren, siger Allan Mortensen. Miljøskibet ”Mette Miljø” er på vej fra Frederikshavn og ventes at ankomme til stedet nordvest for Gilleleje ved daggry fredag. Coasteren er lastet med forurenet jord og var på vej fra København til Randers.

