25/01/2022 KL. 06:30

For abonnenter »Der er ingen økonomiske fordele for kommunen ved at forebygge en indlæggelse« 53.000 genindlæggelser af ældre kan undgås, hvis deres lidelser tages i opløbet af kommunens ældrepleje og den praktiserende læge. Sådan lyder vurderingen fra Danske Regioner, som samtidig slår fast, at mange kroniske lidelser ikke hører til på et supersygehus. KL anerkender problemet, mens sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen efterlyser økonomiske incitamenter, så det kan betale sig for kommunerne at forebygge indlæggelser.

Helen Ruhlmann har været indlagt på Sygehus Lillebælt i Kolding med et brud på sin hofte, og her forbereder oversygeplejeske Heidi Grejsen hende på at blive udskrevet som led i sygehusets projekt, der skal forebygge genindlæggelser. Foto: Casper Dalhoff