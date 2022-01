23/01/2022 KL. 07:00

For abonnenter

Venstre i frontalangreb på Bramsen: Tillidskrise kan afspore vigtig forsvarsaftale

Flere partier frygter, at en tillidskrise med forsvarsministeren kan gøre det vanskeligt at få et nyt og afgørende forsvarsforlig på plads. Socialdemokratiet afviser og opfordrer Venstre til at standse beskydningen og de mange personangreb.