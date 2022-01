Myndigheder ændrer snart anbefalingerne for coronaisolation

- Sundhedsstyrelsen er i gang med at se på anbefalingerne for isolation med en forventning om en snarlig ændring i anbefalingen.

Der kan være nye anbefalinger for coronaisolation på vej.

Med det høje antal af smittetilfælde følger også et stort antal nære kontakter, som skal gå i isolation.

Hvis man har symptomer, skal de have været væk i 48 timer, før man kan ophæve.

Anbefalingerne lyder nu, at man kan ophæve isolationen syv dage efter en positiv test, hvis man ikke har symptomer.

Styrelsen kan ikke komme et mere konkret tidspunkt nærmere.

Erhvervslivet og flere borgerlige partier i Folketinget har opfordret til at forkorte isolationsperioden. Det skyldes, at mange arbejdspladser kæmper med højt sygefravær.

Tidligere kunne man også være nær kontakt, selv om man ikke er fra samme husstand.

Brancheorganisationen Dansk Erhverv har regnet på, hvad en forkortet isolationsperiode potentielt kan betyde for arbejdsmarkedet.

- Hvis isolationskravet for de smittede reduceres fra syv dage til for eksempel fem dage, så vil det over en uge alt andet lige løbende reducere antallet af berørte medarbejdere med cirka 70-150.000 personer, svarende til 2,5-5 procent af beskæftigelsen, skriver Dansk Erhverv i en beregning.