Udenlandske studier har peget på, at den coronavariant, som nu dominerer - omikron - er forbundet med lavere risiko for en tur på hospitalet end delta, der tidligere herskede i samfundet.

Torsdag er det blevet bekræftet i en analyse fra SSI og flere andre, der dog endnu ikke er fagfællebedømt. Den peger på, at smittede med omikron har 36 procent lavere risiko for indlæggelse end deltasmittede.

Der er sket 232 nye indlæggelser af smittede med covid-19, men da der også er udskrevet patienter, stiger det samlede antal ikke så meget.

Det er dog ikke alle, der er indlagt på grund af covid-19. En del er indlagt med andre ting, men indgår i statistikken, da de også er testet positive for covid-19.

SSI har tidligere opgjort, at det gjorde sig gældende for omkring hver fjerde af de indlagte i december.

Endnu 15 personer, der inden for de seneste 30 dage er testet positive for covid-19, er afgået ved døden. Det gør sig gældende for i alt 3550 personer i Danmark under epidemien.