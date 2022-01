Danskere med garanteret gaspris kan tjene godt på at skifte leverandør

Gasprisen risikerer at stige til nye højder, hvis russerne invaderer Ukraine og temperaturen falder. Derfor kan der være mange penge at spare som forbruger, hvis man vælger den rigtige leverandør. Og det er langt fra altid den største.

På hjemmesider reklamerer nogle af Danmarks største leverandører af gas med muligheden for at fastfryse gasprisen et år frem i tiden.