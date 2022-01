Fra nytårsaften og to uger frem oplevede Matilde Rosendal de to værste uger i sit liv – for herefter at ende med et nærmest ubegribeligt mirakel, der involverede op mod 100 mennesker, som i dagevis havde søgt efter hendes forsvundne hund, Apo.

Matilde Rosendal, der bor i Herning, var sammen med sin familie i Geilo i Norge mellem Oslo og Bergen for at fejre nytår og stå på ski. Nytårsaften var gået næsten uden skyderi, hvilket var godt for den beardede collie Apo, der er