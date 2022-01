De smittede er fundet i 224.485 PCR-prøver, hvilket betyder, at 17,27 procent af dem har været positive.

Det er ”bemærkelsesværdigt”. Og det kan blandt andet tilskrives, at den dominerende omikronvariant er mindre sygdomsfremkaldende end tidligere varianter, mener han.

Overlæge på Bispebjerg Hospitals intensivafdeling Christian Wamberg hæfter sig ved, at antallet af smittede fortsat er stigende, men at det ikke giver anledning til belastning af hospitalsvæsenet.

Der er sket 248 nye indlæggelser af smittede. Det samlede antal indlagte stiger dog kun med 11 til i alt 821 personer. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser blandt de smittede.

- Så længe antallet af indlagte ikke stiger - og specielt antallet af indlagte på intensiv, som giver udtryk for, hvor syge patienterne bliver - så må man bare sige, at smitten er allestedsnærværende i samfundet, men giver ikke anledning til, at befolkningen bliver så frygteligt syge endda.

- Det skyldes formentlig vaccinationerne, og at virusset ikke er så farligt, siger han.