På et plejecenter i Strøby Egede i Stevns Kommune er der stille på gangene. For en måned siden ville beboerne trisse rundt mellem afdelingerne med en kop kaffe i hånden, men før jul sneg smitten sig ind i den røde murstensbygning og greb fat om personalet på plejehjemmet.

»Det er og har været en hård tid for os alle sammen,« fortæller plejehjemsleder Diana Duong Nielsen over frokostbordet på den røde afdeling, hvor beboerne er ved at være færdige med deres rugbrødsmadde