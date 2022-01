Samfundet ser ud til snart at genåbne yderligere. Organisationer vil fremover behandle corona som influenza.

Den seneste tid har coronaepidemien skiftet kurs. Smittetallene er steget, men det har ikke givet samme udslag i antallet af indlagte på intensiv som før. Situationen er anderledes end tidligere, og mandag åbnede statsminister Mette Frederiksen (S) for, at det er tid til at genoverveje restriktionerne. Hos erhvervslivet tager man godt imod den udmelding. Hos Dansk Erhverv vil direktør Brian Mikkelsen fremover have gjort op med coronas særstatus.

I stedet skal det behandles som influenza, hvis vi rammes igen næste vinter. - Vi kommer til at opleve den år efter år, og der kan vi ikke bare lukke samfundet ned, åbne og lukke ned igen. - Det koster alt for mange penge, arbejdspladser og velfærd. Derfor er der brug for forudsigelighed og tryghed for virksomhederne, siger han. Selv om antallet af de dagligt registrerede coronatilfælde i december og januar er mangedoblet, er antallet af indlagte på intensiv ikke fulgt med. I slutningen af november var det daglige smittetal på omkring 4000, men siden er det accelereret til over 28.000 tilfælde mandag.

Men mandag var antallet af indlagte med covid-19 på landets intensivafdelinger det laveste siden slutningen af november. Her lå 52 smittede. På samme tidspunkt sidste år var over 130 smittede med covid-19 indlagt på de danske intensivafdelinger. Det var noget af det højeste under epidemien. Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde mandag til Ekstra Bladet, at det ser ud til, at kurven er knækket, når det kommer til de indlagte på intensiv. - Og så er vi selvfølgelig et sted og i en situation, hvor vi skal genoverveje ikke alene de nuværende restriktioner, som der ikke er mange af tilbage, men hvordan vi håndterer situationen i det hele taget. - Det er i hvert fald det, som vi gør i regeringen lige nu, lød det.

Hos landets hoteller og restauranter vil det være et afgørende punkt, hvis de sidste restriktioner bortfalder. Restriktionerne under epidemien har kostet milliarder i tabt omsætning, siger direktør hos Horesta Jannick Nytoft, der vil have en anden håndtering af corona fremover. - Vi har brug for en håndteringsstrategi for fremtiden, hvor vi ikke konstant er i alarmberedskab. Vi ser gerne, at corona bliver en sygdom på linje med andre. - Kommer der en sundhedsmæssig situation, hvor der er brug for at skrue op, skal vi kende værktøjsredskaberne på forhånd, siger han.

Det er for eksempel et retskrav på kompensation, som direktøren mener, skal give forudsigelighed for restauranter og hoteller. Blandt andet nattelivet er fortsat lukket, og serveringssteder må holde åbent til klokken 23. Derudover er der krav om coronapas og mundbind flere steder.

/ritzau/