Grønland ændrer teststrategi: PCR-test er for de mest syge

Det siger Mimi Karlsen (IA), den grønlandske minister for sociale anliggender, arbejdsmarked og indenrigsanliggender, mandag på et pressemøde ifølge mediet Sermitsiaq.AG.

Mimi Karlsen forklarer på pressemødet mandag, at den stigende smitte i selvstyret tvinger myndighederne til at prioritere ressourcerne anderledes.

De seneste to døgn er der blevet registreret 479 nye smittede i Grønland.

De stigende coronatal har gjort, at der i løbet af januar er blevet indført flere restriktioner i Grønland.

5. januar blev det et krav, at alle borgere over 12 år skal vise coronapas, når de vil ind et sted, hvor der er offentlig adgang. Her er der ligeledes krav om mundbind, hvilket også gælder i den offentlige transport.