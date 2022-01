Elselskab vil forbyde varmepumper for visse områder

Det fortæller Lars Bonderup Bjørn, der er direktør i elselskabet Ewii, til Avisen Danmark. Ewii leverer blandt andet el, varme og fiber i trekantsområdet.

Ewiis forslag er derfor, at vi skruer ned for elektrificeringen i nogle bestemte områder af landet.

- Jeg mener, at man politisk skal indføre en regel om, at bor man i et område med fjernvarme, skal man tilslutte sig det i stedet for at få varmepumpe, siger han til Avisen Danmark og fortsætter:

- Det vil være et opgør med den fritvalgs-ideologi, vi har på området, men det vil medvirke til en bedre energiplanlægning og dermed færre nedbrud.