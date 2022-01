19/01/2022 KL. 06:00

32-årig blev gravid med sæddonor, hun mødte i en lukket Facebook-gruppe

Først nærstuderede hun markedet for sæddonation, og nu er hun gravid med en sæddonor, som hun har mødt på en lukket onlinebørs for folk, der ønsker at donere eller modtage sæd. Det er den bedste løsning for mor og søn, lyder hendes konklusion.