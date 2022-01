Corona giver skoler problemer med vagtplanen

Flere skoler har på grund af corona svært ved at få vagtplanerne til at hænge sammen. Det skriver DR.

Situationen er alvorlig, fortæller Dorthe Torp Andreas, der er næstformand i Skolelederforeningen.

- Det er ved at være en kritisk situation nogle steder, hvor man oplever, at der er et stigende sygefravær blandt personalet, siger hun til DR.