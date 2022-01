Danske virksomheder må vente i månedsvis på at få lov til at bruge udenlandsk arbejdskraft, som de allerede har tegnet kontrakt med. For embedsapparatet kan på ingen måde overholde målet om at behandle ansøgninger på 30 dage.

Det viser tal, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening medfører de lang ventetider ikke bare tabt indtjening i venteperioden, men også en risiko for at de rekrutterede udlændinge hopper helt fra, ford