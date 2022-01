Mandag begyndte retssagen mod en 27-årig mand, der er tiltalt for at planlægge og forberede skoleskyderier i Nord- og Østjylland.

Tilst Skole ved Aarhus er en af skoler, som en 27-årig mand ifølge anklagemyndigheden har søgt oplysninger om. Det kom frem på på første retsdag, mandag, i Retten i Aalborg i sagen mod manden, som er tiltalt for igennem flere år at have planlagt og forberedt et eller flere skoleskyderier. Specialanklager Kim Kristensen fortalte i retten, at manden har foretaget talrige søgninger på internettet og samlet oplysninger om forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner, herunder oplysninger om ringetider, antal elever og undervisningsskemaer. Og i retten satte anklageren under sin forelæggelse af sagen altså også for første gang navn på nogle af de skoler, som den tiltalte har søgt på.

It-tekniske undersøgelser har vist, at manden har søgt på information om undervisningsskemaer på 16 forskellige klasser på Tilst Skole, fortæller Kim Kristensen bl.a. Den tiltalte har desuden skrevet et manifest, hvor han beskriver sit ønske om at udføre et masseskyderi, ligesom han også i flere videooptagelser har fortalt om planerne. Anklageren oplæser i retten flere passager fra manifestet: »De fleste forstår ikke, hvorfor jeg ønsker at dræbe unge mennesker og børn, men det skyldes, at det er forbyggende,« læser Kim Kristensen bl.a. op.

»Børn er uskyldige, men det bliver de ikke ved med at være,« lyder det videre i manifestet. Ifølge anklageskriftet har manden desuden forberedt sig ved bl.a. at anskaffe taktisk beklædning, en kniv, pistoler af mærkerne Glock og Colt og skarp ammunition, ligesom han har tilegnet sig skydefærdigheder. Anklagemyndigheden har tiltalt manden for forsøg på manddrab samt for at overtræde våbenloven ved bl.a. at have fragtet en skarpladt pistol i det offentlige rum. Manden blev anholdt i december 2020, men har siden den 19. april 2021 været varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Anklagemyndigheden går efter at få den 27-årige dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Manden nægter sig skyldig i anklagerne, på nær det tredje forhold om ulovlig opbevaring af våben. Politiet fandt blandt andet pistolen af mærket Glock i en skuffe og ikke i det sikrede våbenskab. I retten forklarer den tiltalte, at han er meget »amerikaner-sindet« og »tog sig en frihed for meget«. I retten siger mandens forsvarer Ulrik Andreas Henriksen, at manden erkender, at han har haft en fascination af skoleskyderier, men der er tale om fantasier, og derfor nægter han sig altså skyldig i de to første anklagepunkter. Det forventes, at der falder dom i sagen i begyndelsen af februar.