»Når vi går rundt om natten, så bliver jeg så glad for at se, at de fleste unge er rigtige gode til at passe på hinanden. Jeg synes, det har været så frygteligt her imens nattelivet har været lukket, fordi det er en så vigtig del af ungdomslivet at komme ud og more sig.«

Sådan siger 58-årige Marianne Holmsgaard, som er formand for Natteravnene i Aalborg, om det, hun ser, når hun går rundt i området ved Danmarks længste festgade, Jomfru Ane Gade.