Siden da har Knud Vilbys glæde for skrivegerningen taget ham vidt omkring som journalist, debattør, forfatter og formand for adskillige organisationer. Knud Vilbys imponerende cv afspejler desuden en langvarig kamp for verdens fattigste.

Da Knud Vilby gik i gymnasiet, begyndte han samtidig med ungdomsuddannelsen at skrive for Roskilde Dagblad.

Efter hjemkomsten blev Vilby chefredaktør på Information og rykkede senere til DR, men interessen for Afrika og verdens fattigste blev han ved med at dyrke.

Her blev han politisk medarbejder og udviklede en interesse i udlandsstof. Med et legat i hånden drog Knud Vilby på en tremåneders ekskursion i Afrika, som ændrede hans syn på verden.

Knud Vilby besluttede efter nogle år at gå freelance-vejen for at dyrke interessen på fuldtid og begyndte at involvere sig i forskellige humanitære organisationer.

I 1990’erne blev han både formand for Mellemfolkeligt Samvirke og Forfatterforeningen. Altid båret af interessen for at skrive om uligheden i den tredje verden, forklarer han.

Masser af ulighed

Han anser sin opvækst som privilegeret og mener, at det forpligter.

»Jeg har været privilegeret med gode forældre, som gav mig gode muligheder. Jeg er den første, der har fået videreuddannelse udover min storebror. Når man har den indsigt, som mine muligheder har givet mig, giver det også nogle forpligtelser,« siger han.