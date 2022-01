I 2010 var han tæt på at miste sin ret til at virke som advokat. Han havde optrådt uansvarligt, lød det fra Vestre Landsret, som forbød ham at arbejde som advokat i et år.

Han mente, at Danmark ville udvise de Kosovo-albanske flygtninge på et ulovligt grundlag.

Ifølge JydskeVestkysten blev han i 2020 idømt en bøde på 10.000 kroner for stadig at kalde sig advokat, selv om han ikke længere var det.

Det skal blandt andet være sket i forbindelse med, at han i 2019 bildte politiet ind, at han stadig var advokat, og i den forbindelse deltog som forsvarer for en sigtet under en politiafhøring.

Kontroversielle sager har der således været nok af. Men Hans Boserup har også fået noget fra hånden.

Mere end 4.000 retssager er det blevet til i karrieren, ligesom Boserup er en af de førende eksperter inden for mediation.

Det er en praksis, der ofte gør det muligt at løse konflikter om for eksempel kontraktbrud og arvesager, uden at de involverede skal igennem en retssag.