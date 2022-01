»Før nåede mit hår mig helt ned til rumpen. Jeg valgte at få det klippet, så jeg kan spille med mit eget hår og slippe for at have paryk på. Den føltes for tung og varm at danse med.«

Den 10-årige Clara Schelling er en selvstændig skuespiller, der tager styring på sit udseende i hovedrollen i musicalen ”Matilda” på Det Kongelige Teater.