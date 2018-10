Studie: "Magisk uge" kan sænke risikoen for brystkræft og være første skridt mod at udvikle en beskyttende pille

At sætte børn i verden beskrives som en magisk oplevelse og en gave med flere gavnlige godter end glæden ved barnet. Det viser sig nu, at de ni måneder også gemmer på en ”magisk uge,” der kan beskytte kvinder mod brystkræft.

At få mange børn i sine 20’ere er kendt som stærkest reducerende faktor i kampen mod brystkræft. Men præcist hvornår under graviditeten den livslange beskyttelse indtræder har indtil nu været uvist.

Det har danske forskere fra Statens Serum Institut, SSI, undersøgt og de løfter nu sløret for resultaterne.

»Vi har nu vist, at den beskyttende effekt sker præcis i uge 34. Op til denne uge i graviditeten er der således ingen effekt i forhold til brystkræft,« siger professor Mads Melbye fra SSI, der har stået i spidsen for projektet, i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at det er et »meget vigtigt fund,« fordi forskerne med den nye viden ved præcis hvor, de skal lede efter den beskyttende faktor. Det giver mulighed for at undersøge mekanismen, der giver beskyttelsen.

Det nye fund kan dermed få fremtiden til at se lysere ud for de 4.000 kvinder, svarende til hver 9. kvinde, der hvert år rammes af brystkræft i Danmark.

Her giver screening for brystkræft mening: »Det giver mig tryghed at få tjekket brysterne« Selv om forskere sår tvivl om effekten af brystkræftundersøgelser, bør man ikke afskaffe tilbuddet om at komme til mammografiundersøgelser, lyder det fra flere kvinder, som i Randers Sundhedscenter er mødt op for at blive tjekket for tegn på kræft.screening:

Studiet viser, at den livslange beskyttelse mod brystkræft kun bliver opnået inden, at kvinder fylder 28 år. Indtil den milepæl bliver overskredet, falder kvinders risiko for at få brystkræft med ca. 8 pct. pr. barn, såfremt at graviditeten varer til og med uge 34.

Den tidlige fødealder er dog ikke ligetil. Danske kvinder føder nemlig ifølge Danmarks Statistik i gennemsnit deres første barn, når de er 29,2 år.

Men selv hvis kvinden ikke når at finde den rette partner før, at hun snubler over tærsklen til de 28 år, kan der være håb.

»Hvis vi finder ud af, hvilke signalstoffer fra kroppen, der sætter gang i den beskyttende effekt, vil man måske på sigt kunne udvikle en pille, der vil kunne beskytte kvinder mod brystkræft,« siger Mads Melbye.

At mekanismen indtræder i uge 34 giver grobund for at undersøge, hvilken mekanisme der træder i kraft, og hvordan den kan opnås på anden vis til f.eks. en pille til dem, som ikke oplever graviditetens fordele.

Undersøgelsen viser desuden, at den beskyttende effekt ikke er afhængig af hverken socioøkonomisk status, eller om det fødte barn er levende eller dødt. Det er alene længden af graviditeten, der er afgørende for beskyttelsen.

Derfor er det muligt, at beskyttelsen kan hænge sammen med de signaler, som graviditeten giver brystet for at modnes til at producere mælk fra uge 34. Forskernes næste skridt er dermed at undersøge de signaler, der sættes i gang i uge 34 af graviditeten.

Bente Dahl reddet fra brystkræft efter screening: Men hvorfor er eksperterne så uenige om, hvad der virker? Nyt studie rejser tvivl om brystkræftscreening til hundreder af millioner: Virker det, eller er vi blevet bedre til at behandle?

Resultaterne er baseret på, at forskerne har undersøgt 2,3 millioner danske kvinder født mellem 1935 og 2002 og fulgt deres historier med hensyn til graviditeter, fødsler og brystkræft i perioden 1978-2014.

Den omfattende danske undersøgelse er efterfølgende blevet holdt op imod en tilsvarende undersøgelse af 1,6 mio. norske kvinder. Resultaterne viser nøjagtig det samme.

Mads Melbye mener, at det nye studie på den måde kan få stor betydning for kampen mod brystkræft og muligheden for at udvikle en beskyttende pille. Der er dog mange spørgsmål og undersøgelser, som venter forude før, at det bliver en realitet.

Indtil da er den bedste beskyttelse at få mange børn, inden at man fylder 28 år samt ikke at føde før uge 34.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det anerkendte, internationale tidsskrift Nature Communications. Mads Melbye forklarer nedenfor studiets undersøgelse og resultaterne.