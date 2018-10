Udenrigspolitisk Nævn har aflyst officielt besøg i Saudi-Arabien

En tur for en række danske politikere til Saudi-Arabien i næste uge er blevet aflyst som følge af journalisten Jamal Khashoggis dødsfald på landets konsulat i Istanbul.

Det oplyser to af de politikere, der skulle til Saudi-Arabien til Berlingske.

Rejsen var planlagt for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn. Nævnet skulle blandt andet møde den magtfulde kronprins Mohammed bin Salman.

Men ifølge to af nævnets medlemmer - Holger K. Nielsen fra SF og Marcus Knuth fra Venstre - er turen aflyst. Berlingske skriver, at de frygtede at blive brugt til propaganda af kongefamilien i Saudi-Arabien.

Begge medlemmer af nævnet fremhæver timingen som årsagen til, at turen er aflyst.

- Timingen for vores besøg var problemet, siger Holger K. Nielsen til Berlingske.

- Hvis vi pludselig dukkede op i Saudi-Arabien, ville det sende et helt forkert signal, siger Marcus Knuth til avisen.

Et andet Venstre-medlem af nævnet Michael Aastrup Jensen bekræfter aflysningen til Ritzau.

Jamal Khashoggi gik ind på konsulatet i den tyrkiske by Istanbul 2. oktober og kom efter alt at dømme aldrig ud. I mange dage påstod Saudi-Arabien det modsatte.

Kongefamilien i Saudi-Arabien har dog skiftet historie, og det er nu enighed om, at han døde på konsulatet. Ifølge Saudi-Arabien blev han dræbt i et slagsmål med konsulatets ansatte.

Tyrkiet og andre har anklaget Saudi-Arabien for at planlægge og udføre et koldblodigt drab på journalisten, der var en kritiker af Saudi-Arabiens kongefamilie.

Michael Aastrup Jensen forklarer, at nævnet sjældent aflyser en tur til et andet land.

- Der skal være ret alvorlige ting bag. Enten en sikkerhedstrussel mod os. Eller som i det her tilfælde, hvor der er foregået noget, der er så voldsomt, at vi skal sende et klart signal om afstandtagen, og at vi er nervøse for, at blive en ufrivillig brik i et spinforsøg fra saudisk side.

Ifølge Aastrup Jensen vil de danske politikere ikke deltage i et møde, der af saudiske medier kunne fremstilles som en dansk anbefaling af en normalisering af forholdet til Saudi-Arabien.

Nævnets aflysning er ikke første gang, at en tur til et bestemt land aflyses af politiske årsager.

I 2008 blev en tur for Udenrigspolitisk Nævn til Iran aflyst. Aflysningen var en reaktion på et krav fra Iran om en fordømmelse fra danske politikere af en genoptrykning af de såkaldte Muhammed-tegninger. Det nægtede politikerne at give.