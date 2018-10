Korruptionsbekæmper: Vi trænger til opgør med blind tillid

Danmark er fra mandag vært for verdens største antikorruptionskonference. Et centralt punkt på dagsordnen er fremlæggelsen af nationale handlingsplaner.

IACC-konference Verdens største antikorruptionskonference (IACC) begynder mandag i København. Målet er en fælles erklæring, der skal understrege, at det er nødvendigt at intensivere indsatsen mod korruption. Der ventes op mod 1200 deltagere til konferencen. Den bliver afholdt i Bella Center i København.

46 ministre fra hele verden ventes at troppe op. Derudover kommer ledere af internationale organisationer og topledere fra private virksomheder.

IACC står for International Anti-Corruption Conference.

Den blev etableret i 1983 og afholdes i reglen hvert andet år. Typisk kommer der deltagere fra omkring 135 lande.

Konferencen løber fra mandag 22. oktober til onsdag 24. oktober.

Til det såkaldte højniveausegment vil 26 lande være repræsenteret: Afghanistan, Argentina, Australien, Burkina Faso, Colombia, Danmark, Etiopien, Finland, Frankrig, Georgien, Ghana, Indonesien, Irland, Kenya, Kina, Mexico, Nigeria, Norge, Somalia, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tunesien, Tyskland, Ukraine og USA.

Både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) vil deltage i konferencens åbning.

I forbindelse med konferencen vil der være over 70 events i form af workshops, en koncert, debatter, filmvisninger og meget andet. Kilder: IACC og Udenrigsministeriet.

De vil vise, hvilke konkrete tiltag de deltagende stater vil indføre i korruptionsbekæmpelsen fremadrettet.

Natascha Linn Felix er formand for Transparency International Danmark, som er medarrangør af konferencen. Hun mener, at der er en række konkrete problemer, som Danmarks handlingsplan bør adressere.

- Jeg håber, vi får taget fat i de ting, som vores internationale forpligtelser på korruptionsområdet påbyder, siger hun og fortsætter:

- Det handler om alt fra bedre forhold og rådgivning til whistleblowere, gennemsigtighed om privat partistøtte og lobbyisme samt en omlægning af vores offentlighedslov.

Danmark har længe toppet lister over verdens mindst korrupte lande.

Den stribe af svindelsager, der imidlertid har ramt Danmark og Europa, mener formanden, viser, at den danske korruptionsindsats alligevel har været mangelfuld.

Hun håber, at forargelsen over dem kan skubbe til danskernes opfattelse af korruption.

- Jeg håber de motiverer et opgør med den herskende opfattelse af, at Danmark skulle være vaccineret mod de fristelser som magt medfører, siger hun.

Den opfattelse, mener hun, kommer fra det stærke tillidsforhold der er mellem borger og stat i Danmark.

- Og tillid er jo rigtigt positivt. Vi skal bare undgå blind tillid, som de her sager har tydeliggjort, at der er på nogle områder, siger Natascha Linn Felix.

En typisk misforståelse er ifølge formanden, at korruption kun forekommer, når en person med magt bliver bestukket til at træffe en bestemt beslutning.

- Korruption er ethvert tilfælde af misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Så den snævre opfattelse er måske med til at styrke billedet af, at Danmark er immun overfor de her problemer.

Umiddelbart er der tegn på, at formandens håb bliver mødt.

74,3 procent af danskerne udtrykte i hvert fald, at have mindre tillid til myndighederne som følge af svindelsager i en undersøgelse, som Voxmeter har udarbejdet for Ritzau tidligere i oktober.

Hvis man er en af de forargede og vil fremme kampen mod korruption, har Natascha Linn Felix et par råd:

- Man kan gøre sig klart, om man selv vil reagere, når man oplever noget, der lugter af fisk. Generelt kan man prøve at være mere bevidst om, at korruption forekommer oftere, end man tror.

Både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) vil deltage i konferencens åbning.

Konferencen afholdes i Bella Centret og vil løbe frem til onsdag.