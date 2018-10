Forskere: Mænd med dårlig sædkvalitet skal skynde sig at få børn

De mange danske mænd med dårlig sædkvalitet skal skynde sig at få børn. Det viser ny forskning fra Rigshospitalet.

Det er første gang, at forskerne har påvist, at sædkvaliteten falder drastisk, som tiden går, hos mænd med i forvejen ringe sædkvalitet.

- Vi mente tidligere, at sæden havde den kvalitet, den nu engang havde. Men det ser ud til, at den kun bliver dårligere med tiden, så de til sidst ikke kan få børn længere, siger lederen af studiet, overlæge Niels Jørgensen fra Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet.

- 15 procent af de unge mænd har så dårlig sæd, at de ikke kan bliver fædre uden fertilitetsbehandling. Men i alt har 40 procent af de danske mænd så dårlig sæd, at det påvirker deres chancer negativt for at blive far i større eller mindre grad, siger han.

Hans råd er klart:

- Hvis du har ekstremt dårlig sædkvalitet, er der stor risiko for, at det hurtigt bliver værre. Så du bør gå i gang med fertilitetsbehandling hurtigst muligt, hvis du ønsker børn, siger Niels Jørgensen.

Forskerne har gennem 15 år fulgt 137 yngre, raske mænd, fra de var 33 år og til 48 år.

Forskerne lægger skylden for den forringede sædkvalitet på de hormonforstyrrende stoffer, som omgiver os overalt.

Skaden skyldes dermed ikke den voksne mands egen livsstil, men mere hans tid som baby i mors mave.

- De skadelige stoffer forstyrrer udviklingen af testiklerne allerede hos fosteret. Når det først er gået galt der, så kan vi ikke gøre meget ved det. Selv om man lever sundere og holder op med at ryge eller taber sig, siger Niels Jørgensen.

Ifølge Niels Jørgensen er det begrænset, hvad folk selv kan gøre.

- Det er myndighederne, der med strammere lovgivning skal gøre noget for at beskytte borgerne. Heldigvis er der kommet en større opmærksomhed på problemet. Men der er lang, lang vej igen, siger han.

Hans studie viser i øvrigt også, at mænd med stærkt nedsat sædkvalitet fik sværere og sværere ved at danne det mandlige kønshormon testosteron i testiklerne.