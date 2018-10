Klimarådet: Klimagevinsten ved hybridbilen er sølle

Mens elbilen klimamæssigt er helt i top, afslører en ny analyse fra det uafhængige Klimarådet, at de to typer hybridbiler på markedet stadig sviner alt for meget.

Det skriver Politiken.

- Den såkaldt almindelige hybridbil er ikke det, vi ville kalde en klimavenlig bil. Problemet med hybridbilerne er, at strømmen kommer fra den benzin eller diesel, de tanker.

- Så hvis man for alvor vil gøre noget godt for klimaet, skal man over i en form for bil, der kan lades op med el, siger Niels Buus Kristensen fra Klimarådet til Politiken.

Storsælgende plug-in hybrid SUV er kommet til Danmark

Der er grundlæggende to typer hybridbiler på markedet. Den almindelige, som ikke behøver en ladestander, fordi bilen genererer strøm ved hjælp af brændselsmotoren, samt når den bremser, og dermed oplader den sig selv.

Og så er der plug-in-hybridbilen, som får strøm fra en oplader. Den har som udgangspunkt en elmotor, som man kan køre cirka 50 kilometer på. Derefter går den over på en benzinmotor.

På papiret er plug-in-bilen som skræddersyet til den gennemsnitlige danskers kørselsbehov. For når bilen lades op om aftenen, kan den køre de 30-60 kilometer, man har brug for at pendle.

Desværre er det ikke det, der sker i praksis, viser undersøgelser fra blandt andet Holland.

- Et stort studie fra Holland viser, at 60 procent af kilometerne i en plug-in-hybrid køres på benzin.

- Med kun 40 procent elkørsel er der ikke nogen klimamæssig fordel ved en plug-in i forhold til en meget effektiv, men også mindre, dieselbil. Kan man få andelen af kilometer kørt på el højere op, ser man hurtigt en CO2-gevinst, siger Niels Buus Kristensen.

Analysen fra Klimarådet viser, at en elbils globale CO2-aftryk i bilens levetid er 18,2 tons, mens en plug-in-bil har et aftryk på 34,2 tons. Det svarer til den mest klimavenlige dieselbils udledning. Den gennemsnitlige nye diesel- eller benzinbil udleder 42,2 tons CO2.

Regeringen foreslår i et nyt klimaudspil, at der i 2030 lukkes for salget af diesel- og benzinbiler i 2030 til fordel for en million el- og hybridbiler.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) understreger, at det fra 2030 kun er klimavenlige hybridbiler, der må sælges, ikke de almindelige hybridbiler.

Indtil da skal det være lettere at få opladet sin el- eller plug-in-bil.

- Regeringen arbejder hen imod at skabe sikkerhed for parkeringspladser til elbiler og plug-in-hybridbiler med opladning.

- Desuden vil regeringen afsætte en pulje på i alt 80 millioner kroner til hurtigladestandere på det statslige vejnet og det kommunale vejnet, siger ministeren i en mail til Politiken.