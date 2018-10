Ny uddannelse for sygeplejersker skal udvide deres rolle og afhjælpe lægemangel

Sundhedsvæsnet er i dag under pres. Der er flere krav til kommunerne, lægemangel og kritik af, at sygeplejerskeuddannelsen ikke lærer de studerende håndværket godt nok. En ny kandidatuddannelse for sygeplejerske kan være med til at afhjælpe problemerne.

Den nye kandidatuddannelse kommer til at hedde avanceret klinisk sygepleje, APN, og skal lære sygeplejerskerne at diagnosticere, vurdere og behandle patienter inden for akutte eller kroniske sygdomme. Det er ellers kun læger, som udfører de opgaver i dag.

Derfor kan uddannelsen komme til at afhjælpe lægemanglen og danne en bro mellem lægehjælp og borgerne i hjemmet ved at klæde sygeplejerskerne bedre på med en overbygning på basisuddannelsen.

»På sigt ser vi gerne, at de får kompetencer til at ordinere og diagnosticere, så de bliver en forlængelse fra den praktiserende læge, og når ud til borgerens eget hjem,« udtaler ældre- og sundhedschef Annette Secher fra Aalborg Kommune til DR.

Fordele ved den nye uddannelse for borgerne Oplevelse af en høj grad af tilgængelighed af sundhedstilbud og en patientsikker indsats

Oplevelse af tryghed, kvalitet, kontinuitet og indflydelse i relation til eget helbred

Oplevelse af en tidlig indsats, så sygdomsforværringer/indlæggelser i højere grad undgås. Kilde: Kilde: Dansk Sygeplejeråd.

Hun forventer, at APN-sygeplejerskerne med de ekstra kompetencer vil kunne følge og hjælpe borgerne rundt i systemet på tværs af sygehusafdelinger frem for at blive kastet rundt mellem specialister.

Borgere med såkaldt multisygdom vil dermed kunne blive behandlet af sygeplejersker, der med den nye uddannelse er klædt på til at træffe kliniske beslutninger og ordinere medicin, oplyser Dansk Sygeplejeråd.

De udvidede arbejdsopgaver skulle dermed gerne kunne mindske arbejdspresset på lægerne og skabe en bedre og mere sammenhængende behandling for borgerne.

Den ekstra sygdomslære er der nemlig behov for, således at borgerne kan få hjælp i deres eget hjem uden at skulle trække på lægerne, som der allerede er mangel på.

Annette Secher peger på, at det især kan afhjælpe lægemanglen i Nordjylland, hvor de praktiserende læger er presset af, at have mange patienter.

Lægeforeningen er også positiv over for den nye uddannelse, men understreger samtidig, at det er vigtigt, at sygeplejerskerne ikke skal stå alene med ansvaret for behandlingen af borgerne.



»Det er fint, at sygeplejersken arbejder med selvstændighed, men det lægelige behandlingsansvar skal være klart forankret hos enten en praktiserende læge eller en sygehusafdeling,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen til DR.

Det er muligt at påbegynde kandidatuddannelsen i avanceret klinisk sygepleje på Aarhus Universitet fra september 2019. Uddannelsen tager to år på fuld tid eller fire år på deltid. Uddannelsen kræver, at man har en professionsbachelor i sygepleje.

I USA, Canada, Holland og en lang række andre lande har uddannelsen af APN-sygeplejersker allerede været i brug i flere år.