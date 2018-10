Klimaforandringer: Manipulation af naturen skal redde klimaet

Det er ikke længere nok at opgive kulkraftværker, skifte til elbiler og spise færre bøffer, hvis vi skal forhindre alvorlige klimaforandringer. Verden er nødt til at gribe fat i nogle af de omstridte varianter af såkaldt geoengineering og begynde at manipulere med naturen.

Sådan lyder budskabet fra danske klimaeksperter, der bl.a. peger på gødskning af havene, massiv skovrejsning samt opfangning og lagring af CO 2 i undergrunden, som nogle af de tiltag, det er nødvendigt at overveje.

»Der sker simpelthen ikke nok i forhold til at reducere udledningen af drivhusgasser, derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi kan fjerne noget af den CO 2 , der allerede er i atmosfæren,« siger Jens Hesselbjerg Christensen, professor ved Københavns Universitet.



Han peger bl.a. på skovrejsning og gødskning af havene til at trække CO 2 ud af atmosfæren.

»Men vi skal plante skov på et område på størrelse med Europa og Nordamerika, hvis det skal have nogen særlig effekt,« siger han.

Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er enig.

»Med den nye rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, står det sort på hvidt, at vi ikke længere kommer uden om at opfange noget af den CO 2 , der er i atmosfæren,« siger Jørgen E. Olesen. Han peger på muligheden for at male hustagene hvide som en del af løsningen – især i byerne.

Eigil Kaas, der er professor ved Københavns Universitet, understreger, at der skal handles nu.



»Fakta er, at det ikke længere er nok at begrænse udledningen af drivhusgasser, vi skal også til at fjerne noget. Hvis vi ikke begynder at opfange og lagre CO 2 , kan vi godt glemme alt om at holde temperaturstigningen på halvanden eller to grader,« siger han.



Ifølge ekspert i opfangning og lagring af CO 2 , lektor Philip Loldrup Fosbøl fra DTU Kemiteknik er der allerede testcentre flere steder i verden, og Danmark kan efter hans mening blive negativ CO 2 -udleder på 5-10 år, hvis man kombinerer CO 2 -opfangning med en grøn transportsektor.

Her er de alternative løsninger på klimaforandringerne: Elbiler og vindmøller er ikke nok – naturen skal også manipuleres Der er mange mere eller mindre fantasifulde forslag til, hvordan man kan begrænse global opvarmning ved at manipulere med naturen. Store spejle, kemikalier i luften og hvide hustage, er nogle af dem. Klimaforskere roser nogle løsninger – og afviser andre som for farlige.