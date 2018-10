Dansk kirkegård får buddhistisk gravafsnit

For første gang i Danmark kan buddhister nu blive bisat på et særskilt afsnit på en kristen kirkegård.

Fredag i sidste uge blev 108 kvadratmeter jord på Bispebjerg Kirkegård i København indviet og velsignet af tre lamaer fra et tibetansk kloster, så danske buddhister nu kan blive bisat sammen med trosfæller i det fri.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det er den nyoprettede Buddhistisk Bisættelses Forening, der har ansøgt om at få et kirkegårdsafsnit for sig selv.

Indtil nu har buddhister været hensat til urner i en urnehal. Men ifølge foreningens formand, Ole Nordstrøm, var der efterspørgsel på mere.

- Folk har været glade for muligheden for at sætte urner i en urnehal, hvor man kunne komme og meditere. Men nogle har haft et ønske om at blive bisat i naturen udenfor. Vi er glade for, at det kan lade sig gøre, siger han.

Afsnittet vil have enkelte særpræg. For eksempel har foreningen fået tilladelse til at opstille et buddhistisk gravmonument - en såkaldt stupa. Her kan man opbevare hellige relikvier.

Ifølge Københavns Kommune er Bispebjerg Kirkegård "efter sigende" den første kristne kirkegård i verden, hvor man kan se sådan et monument".

Med det nye afsnit er Bispebjerg Kirkegård blevet endnu mere multikulturel og multireligiøs, end den var i forvejen.

Ud over et buddhistisk afsnit har kirkegården særlige områder for blandt andet katolikker, mellemøstlige mandæere, muslimer, ateister, russere og svenskere.