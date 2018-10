Mystisk dyr fundet uden hoved

En struds, en hest eller en lama? Det var ikke lige til at vurdere ved første øjekast, hvilket dyr som havde måttet lade livet og nu lå død uden hoved og beskårede ben i den jyske skovbund.

Resterne af det døde dyr forskrækkede en borger på sin gåtur i Klosterheden på Struersiden i Nordvestjylland mandag eftermiddag. Bag en bænk på en parkeringsplads på Klosterhedevej fandt borgeren det usædvanlige dyr død og skamferet.

Politiet modtog anmeldelsen fra borgeren kl. 14.20, oplyser Jydskevestkysten.

Først anslog borgeren, at det kunne være en hest, som havde fået sit hoved og sine hove skåret af. Ved nærmere eftersyn var hårene måske alligevel for lange til, at det kunne være tilfældet.



Da politiet nåede frem til parkerinspladsen lød buddet på, at dyret kunne være en struds, der er kendt for sine to ben og fjerprydede krop.

Det var en pensioneret kollega, der kom politiet til undsætning og konstaterede, at dyret var en såkaldt alpaka. Et dyr som minder om en lama og stammer fra Sydamerika.

Det er lidt af et mysterium, hvorfor og hvordan dyret endte død og hovedløs i den danske skov.

Udover det manglende hoved havde alpakaen fået skåret kødet på baglårene af. Det har givet anledning til mistanke om, at det lamalignende dyr er blevet slagtet for sit kød.

»Hvordan den er endt der, ved vi endnu ikke,« siger Lilian Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi til Jydskevestkysten.

Politiet har ikke modtaget nogle anmeldelser om en stjålen alpaka og har endnu ikke nogen afklaring på sagen.

Indtil videre oplyser politiet, at der er tale om, at det døde dyr var relativt frisk og formentlig blev smidt på stedet inden for det seneste døgn før, at det blev fundet på borgerens gåtur.