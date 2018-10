Hvis man vil have tingene gjort til tiden og til prisen, så skal man tilsyneladende gå til Vejdirektoratet.

Siden 2010 har direktoratet således gennemført flere end en tredjedel af sine projekter til under den budgetterede pris og overholdt deadlinen. Succesen har betydet, at Vejdirektoratets budgeteksperter nu også har fået overdraget opgaver som bl.a. byggeriet af et nyt Niels Bohr Institut ved Københavns Universitet.

Og spørgsmålet er, om direktoratet også bør overtage nogle af de anlægsprojekter, som Banedanmark haft store kvaler med at gennemføre til tiden og til prisen.

Vejdirektoratets budgetbisser har brudt den onde cirkel: Nu skal de forhindre budgetkatastrofer for staten Vejdirektoratet har på otte år sendt over 10 mia. kr. retur til staten, fordi langt de fleste vejprojekter er blevet billigere end planlagt. Derfor skal vejfolkene nu også bygge dele af Københavns Universitet, to sygehusafdelinger og en togbro.

»Når man har nogen, der tilsyneladende godt kan finde ud af det, så synes jeg, at det giver stof til eftertanke. Alle kan se, at på rigtig mange områder gør Banedanmark det ikke godt nok,« siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen.

Han mener, at det ville give mening at lægge nogle af Banedanmarks opgaver under Vejdirektoratet og måske endda lægge de to sammen.

»Med den ringe succes, som Banedanmark har på deres anlægsprojekter rundt omkring, så kunne det være en idé at se på, om det kunne gøres på en anden måde.«

Ny jernbane til milliarder vil åbne med to tog i timen i stedet for fem

Også Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, mener, at man bør gå Banedanmarks organisering efter i sømmene. Han peger dog på, at Vejdirektoratet bl.a. er en budgetduks, fordi man overbudgetterer.

»Men det er altid en god idé at være mest muligt realistisk, når man planlægger, og også at være lidt til den forsigtige side, så kan folk blive positivt overraskede, i stedet for at man får den ene skandaleagtige historie efter den anden,« siger han og tilføjer, at han ikke vil udelukke at lade Vejdirektoratet overtage opgaver fra Banedanmark eller gå endnu videre.

»Men det er noget, vi skal diskutere til bunds.«

Venstres Kristian Pihl Lorentzen er enig:

»Tiden er inde til at overveje, om vi kan organisere det på en anden måde. Vi må se på det med et åbent sind med det mål, at der skal ske forandringer, og der skal vi tage ved lære af Vejdirektoratet.«