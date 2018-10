Flere nye skove skyder op nær byerne

De seneste ti år er der etableret 3.000 hektar nye statslige skovlandskaber i hele Danmark tæt på byerne.

Det svarer til omkring fem kvadratmeter ny bynær skov per dansker, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Søndag eftermiddag er miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til stede i Næstved for at markere færdiggørelsen af 328 hektar ny bynær skov fordelt på seks mindre skove.

»Før kørte vi en tur i bilen for at kunne nyde søndagsfrokosten i det fri. I dag tager vi en løbetur i naturen før eller efter arbejde, og det kræver nye skove tæt på vores hovedør. De mange nye bynære statsskove er både en gevinst for naturen og for alle os, der nu kan nyde en tur i det grønne, uden at det kræver lang planlægning og transport,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Der dannes ifølge Naturstyrelsen lige så meget grundvand under en løvskov som under landbrugsjord, men vandet under skoven er væsentlig renere.

Træernes rødder suger ganske vist noget vand, men i vinterhalvåret er rødderne inaktive, og nedbøremn synker nemmere ned i jorden under skoven, modsat på marker, hvor der ofte er drænet, og vandet dermed løber ud i vandløb og grøfter.

En skov binder også væsentlig mere CO2 end landbrugsjord. Én hektar skov binder i gennemsnit omkring 10 ton CO2 årligt per hektar i sine første 100 leveår. Der skal dog rejses noget mere skov, hvis man skal nedbringe danskernes CO2-udledning væsentligt gennem skovrejsning alene: En gennemsnitlig dansk husstand udleder 14,5 ton CO2 om året.

Der er dog også en vis kritik af de statslige skovrejsningsprojekter.

Det bedste, man kan gøre i Danmark, er at udlægge eksisterende skovområder til urørt skov. Kristine Engemann Jensen, biolog

Biolog og ph.d. Kristine Engemann Jensen fra Aarhus Universitet, der også er medlem af bestyrelsen i organisationen Verdens Skove, mener, at mange skovrejsninger herhjemme er for dyre.

»Generelt går hverken jeg eller Verdens Skove ind for skovrejsning herhjemme, fordi det er noget af det dyreste, man kan gøre i forhold til at skabe mere biodiversitet. I stedet er de fleste eksperter enige om, at det bedste, man kan gøre i Danmark, er at udlægge eksisterende skovområder til urørt skov,« sagde Kristine Engemann Jensen sidste år til Jyllands-Posten.

»Hvis man i Danmark bare lader et område ligge uden at gøre noget, vil det af sig selv springe i skov – fordi arterne selv spreder sig. Men det ser godt ud og giver en følelse af, at man har gjort noget godt, når man rejser en ny skov. Det ændrer dog ikke ved, at omkostningerne ved skovrejsning ikke står i forhold til, hvad man får af forbedret biodiversitet.«

Naturen skal fungere som renseanlæg for landbruget

Naturstyrelsen har omkring 30 aktive skovrejsningsprojekter i samarbejde med forskellige kommuner og forsyningsselskaber fordelt over hele landet.

For at Naturstyrelsen vil starte et skovprojekt, skal samarbejdspartnerne betale minimum halvdelen af arealprisen. Der er bl.a. blevet rejst statslig skov ved Aarhus, Odense og Aalborg.