Dyrehospital advarer mod sneglegift: Flere hunde er blevet forgiftet

Flere haveejere bruger gerne sneglegift i kampen mod sneglene, som kan ødelægge både blomster, planter og afgrøder i de danske haver.

Men nu advarer et dyrehospital mod at benytte en særlig type gift, efter at flere hunde er blevet forgiftet.

»Giften er blå granulat, som er en nervegift med det aktive indholdsstof metaldehyd, som gør maveindholdet helt blåt,« står der således i advarslen.

Opslaget er blevet delt på Facebook af AniCura Københavns Dyrehospital, efter at de har hørt om flere indlæggelser af hunde hos deres kolleger i Sønderjylland.

»Hos vores kollegaer på AniCura Sydvest Dyrehospitaler har de haft flere tilfælde af hunde, der er blevet forgiftet, efter at havde spist sneglegift,« står der i opslaget, der indtil videre har fået over 550 delinger.

Ifølge Danske Dyreinternater er sneglegift en af flere gifttyper, som er blandt hyppige årsager til forgiftning hos hunde.

Sneglegiften og de resterende giftstoffer på listen, som blandt andet tæller kølervæske og insektgift, har alle det til fælles, at produkterne findes i mange danske husholdninger.

Der er derfor større risiko for, at det firebenede familiemedlem kommer i karambolage med giften, der kan have livsfarlige konsekvenser.

Er løse katte et problem i Danmark? »Det er altså noget, folk kan blive uvenner over«

Opkast, diarré, sår i munden og manglende koordinationsevne er nogle af de symptomer, som kan optræde, hvis hunden skulle være blevet forgiftet.

Selvom mange af symptomerne kan forveksles med mere almindelige infektionssygdomme, så opfordrer Danske Dyreinternater til at kontakte en dyrlæge, hvis hunden udviser flere af disse symptomer.