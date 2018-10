Skoleleder: Lille hård kerne af elever på 6-9 år står bag vold mod lærere

På Præstegårdsskolen Urban i Esbjerg blev der sidste skoleår indberettet 75 tilfælde af vold, hvilket har fået Arbejdstilsynet til at give skolen et påbud om at forebygge vold og trusler.

Skolens lærere har oplevet, at elever slår, spytter og sparker, og derudover måtte lærerne også lægge ører til krænkende udtalelser som »fuck din mor« og »skrid din luder«.

75 tilfælde af vold på én skole: Elever slår, sparker og spytter på lærerne

Ifølge skoleleder Steffen Lawaetz er det lille hård kerne på fem elever, der står for langt de fleste voldssager, der oftest har fundet sted i indskolingsklasserne, hvor eleverne er mellem 6 og 9 år gamle.

»De 75 tilfælde af fysisk eller verbal vold er fordelt på mellem 10 og 15 elever, og af dem er det cirka en håndfuld elever, der tegner sig for langt størstedelen. Der er tale om 42 tilfælde af fysisk vold og 29 tilfælde af verbal vold, og så er seks kategoriseret som andet,« oplyser Steffen Lawaetz til JydskeVestkysten.

Skolechefen i Esbjerg Kommune, Bo Meldgaard, forklarer til JydskeVestkysten, at flere elever med dårlig adfærd er startet på skolen i de seneste år, og at der er sket en forandring, hvor eleverne - og i nogle tilfælde også forældrene - viser mindre respekt over for lærerne og skolen.

»Der er ingen tvivl om, at det kan mærkes, at skolen ligger i et boligområde, som ikke er ressourcestærkt. Her er elever, som kommer i skole uden morgenmad, og hvem ville så ikke reagere voldsomt? Der er også elever fra så udfordrede familier, at det er et succeskriterium alene at kunne møde op hver dag. Det er den virkelighed, vores lærere og pædagoger på Præstegårdsskolen arbejder i, og her har vi en ny situation, hvor nogle elevers adfærd er blevet værre end tidligere, siger Bo Meldgaard til avisen.

Hver tredje elev har anden etnisk baggrund end dansk på Præstegårdsskolen Urban, der har fået frem til 1. marts 2019 til at leve op til Arbejdstilsynets påbud.

Voldelige elever skaber problemer for lærere i Haderslev

Det er imidertid ikke kun på skolen i Esbjerg, at vold, trusler og krænkelser er et problem.

Thomas Andreasen, der er lærer og formand for arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening, hører således jævnligt om lignende episoder fra kollegaer i hele landet.

»Det er en stigende problemstilling i skolen. Der er en adfærd med slag og spark mod lærere og verbale udfald, der er decideret truende,« har Thomas Andreasen udtalt til DR Syd.

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø konkluderede sidste år, at hver femte lærer har været udsat for vold, mens knap hver fjerde er blevet truet.