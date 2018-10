Overblik: Nicklas Bendtners balladesager

Mange skoler har indført en skrap mobilpolitik. Minister roser udviklingen, men en ekspert er bekymret for de mange forbud.

Den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen er mistænkt for storsvindel af landets udsatte. Ifølge et dokument er det sket med sindig manipulation af udbetalinger.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

De seneste dage har meldingen været, at vi lige om lidt alle skal køre i elbiler. Men en dieselbil kan stadig være det rigtige valg, lyder det fra FDM.

Morten Kirckhoff rejser verden rundt for at opspore og fotografere steder, mennesker har forladt. På Kulturnatten kan man på Nationalmuseet høre om hans oplevelser.

Hidtil har den gængse opfattelse været, at usund kost var tæt knyttet til den smertefulde sygdom.

Trods Trumps varme følelser for Kim, kræver Nordkorea nye indrømmelser. Præsidentens diplomatiske statur har få beundrere.

Aktienkursen er gået fra blodrød til de øvre luftlag for Pandora i dagens handel. Smykkekoncernen afviser at kommentere rygter. Finans

Ifølge officielle registre har en svindelmistænkt kvinde med sin søn penge i to ejendomme i Sydafrika.

Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug kan endnu ikke sige, om tiltalen får betydning for Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner er tilbage i fuld træning i Rosenborg, hvor træneren ikke vil udelukke et comeback på søndag.

Herunder et overblik over Nicklas Bendtners balladesager:

Efter nogle år ude af søgelyset, hvad angår balladesager, er den danske angriber igen hovedperson i en uheldig sag. Torsdag blev han tiltalt for vold.

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner blev torsdag tiltalt for vold mod en taxachauffør, der også er tiltalt.

En fangeleg i et frikvarter udviklede sig dramatisk i Lystrup.

I Danmark er der 100.000 ledige, aktuelt 13.500 unge uden en praktikplads og små 200.000 lønmodtagere, der gerne vil have et fuldtidsjob.

Et offentliggjort patent tyder på, at magnet-teknologi kan give langt mindre sårbar elektronik.

