Medie: Metrobyggeri i København er forsinket

Metrobyggeriet i København er forsinket. Østerport er først helt færdig i 2020. Det fremgår af dokumenter, som Berlingske Business har gennemgået.

I et notat fra Københavns Kommune bliver der oplyst, at 15 ud af 17 stationspladser bliver færdige til åbningen i sommeren 2019. I hvert fald som det ser ud nu.

- De to resterende stationspladser vil være færdige henholdsvis i efteråret 2019 (Poul Henningsens Plads) og i foråret 2020 (Østerport), fremgår det ifølge Berlingske Business.

Hovedentreprenøren er Copenhagen Metro Team (CMT). Driftsdirektør Sigurd Nissen-Petersen afviser at kommentere de lokale forsinkelser over for mediet.

Det går ifølge Berlingske Business blandt andet for langsomt med vægbeklædning og opsætning af inventar. Det forsinker den videre proces. Der skal eksempelvis foretages en række test.

Henrik Plougmann Olsen er administrerende direktør i Metroselskabet. Han forventer en åbning af Cityringen i sommeren 2019.

Til Berlingske Business fortæller han, at man nu orienterer om fremdriften én gang hver måned frem til åbningen.

- Vi forventer at åbne Cityringen i sommeren 2019, og for at lykkes skal vi nå de sidste fire store milepæle.

- Disse milepæle er knyttet til arbejdet under jorden, og derfor har det vores højeste prioritet, siger han i en skriftlig kommentar.

Metroselskabet har "identificeret fire risici". Det fortæller Jørn Neergaard Larsen, der er bestyrelsesformand i selskabet.

Det drejer sig om den arkitektoniske færdiggørelse af stationerne, de mekaniske og elektriske arbejder, testkørsel og sikkerhedsgodkendelser.

- Det kræver en målrettet indsats, og det forudsætter, at hele organisationen følger risici og fremdrift nøje, siger han i en pressemeddelelse.

Metroselskabet og entreprenørerne har nu valgt at prioritere arbejdet under jorden.

Metroen stod i april ifølge Berlingske Business til at koste 24,8 milliarder kroner i 2018 kroner.

Cityringen bliver 15,5 kilometer lang. Den får 17 stationer i alt. Den vil forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg.

På stationerne Frederiksberg og Kongens Nytorv kan passagererne skifte til de eksisterende metrolinjer.

Metrobyggeriet stopper ikke med Cityringen. Den bliver suppleret af Nordhavnslinjen. Den står efter planen klar i begyndelsen af 2020. I midten af 2024 åbner Sydhavnslinjen efter planen.