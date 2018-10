Klimaudspil indeholder langsom skrotning af brændeovne

Selv om brændeovne kan være hyggelige, og for nogle også er et væsentligt supplement til opvarmningen af huset, er de også en kilde til luftforurening.

Derfor vil regeringen have renset ud i de ældste og allermest forurenende brændeovne.

Det fremgår ifølge DR Nyheder af det klima- og luftudspil, som præsenteres tirsdag formiddag.

Her er der blandt andet et forslag om, at brændeovnene i et hus skal gennemgås, når det skifter ejer.

Hvis en brændeovn stammer fra før år 2000, skal den enten udskiftes med en nyere model eller skrottes.

Din Golf skal til service efter 16.000 km: Hvor længe tror du, en elbil kan køre, før servicelampen blinker? Bilindustrien har kæmpet imod grønne krav, før EU-ministre tirsdag skal kæmpe om udstødningsrørene.

Seniorrådgiver Kaare Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd siger, at gamle brændeovne forurener fem gange så meget som nye brændeovne.

Derfor giver det ifølge ham mening at øge miljøkravene til brændeovne. Men han mener, at ordningen med først at kræve udskiftning, når huset skifter ejer, er for langsom.

Der kan således gå mange årtier, før de mest forurenende brændeovne er taget ud af drift. Og selv en brændeovn fra 2000 forurener meget mere end en fra 2010.

- Det her er ikke noget, der rykker bjerge, siger Kaare Press-Kristensen til DR.

Foruden at kontrollere brændeovne ved ejerskifte tilbyder regeringen også en frivillig skrotningsordning, hvor man får omkring 2000 kroner i tilskud, hvis man bytter en gammel brændeovn ud med en nyere.