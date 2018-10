Nyt mærke skal afsløre, hvor meget dine fødevarer belaster miljøet

Ø for økologi, et nøglehul for sundere fødevarer og hjerter for bedre dyrevelfærd.



Mærker er der mange af, når danskerne går på jagt efter deres varer i supermarkederne. Og nu er der sandsynligvis et nyt skud på stammen. Regeringen ønsker med sit kommende klimaudspil at indføre en ny mærkningsordning, så forbrugerne bliver oplyst om, hvor stor en belastning en fødevare har på miljøet.

Initiativet vil falde i god jord hos forbrugerne, hvis det bliver håndteret og implementeret troværdigt, vurderer en forbrugerekspert.

»Den politiske bevidsthed, medieomtalen og det store fokus på udfordringer med plastik i havene, CO2-udslip og klimamål skaber en bevidsthed hos forbrugeren, og derfor tror jeg, at man med denne ordning på nuværende tidspunkt, rammer ned i en tidslomme, hvor den virkelig passer godt ind i det, som mange forbrugere har øje for,« siger Peter Mølkjær, der er Deloittes forbrugerekspert.

Danskernes interesse for bæredygtighed kombineret med et stigende rådighedsbeløb for den enkelte dansker, er ifølge forbrugereksperten nogle af de faktorer, der spiller ind, når danskerne vælger deres foretrukne varer i supermarkederne.



»Selvfølgelig er der en andel af forbrugerne, som køber det billigste i køledisken. Men en stigende andel af danskerne er blevet meget bevidste om, at kloden ikke overlever, hvis vi ikke passer bedre på. Samtidig er vores generelle rådighedsbeløb steget de senere år, og der er en tendens til, at dele af det øgede rådighedsbeløb går til det,« siger Peter Mølkjær.

På nuværende tidspunkt findes der allerede mange mærkningsordninger på markedet. Men Peter Mølkjær er ikke nervøs for, om danskerne kan overskue endnu et mærke til samlingen.

»Når forbrugerne ser billeder af en stakkels skildpadde med et sugerør ud af næsen på de sociale medier, så tænker de fleste, at det her med klimaet virkelig har stor betydning for både store og små. Og lige præcis et miljøbelastningsmærke er noget, som er til gavn for alle i forsøget på at skabe en bedre verden.«

»Det virker ikke til, at det er et mærke, der kommer til at tilgodese et eller andet villighedsbehov eller en lovgiver, der slår folk oveni hovedet. Tværtimod vil forbrugerne måske i højere grad opleve, at det er noget, som er til gavn for alle på tværs af politiske skel, hvilket faktisk øger solidariteten og fællesskabsfølelsen i samfundet,« siger forbrugereksperten.

CSR-chef hos Coop, Thomas Roland, foreslår en mærkningsordning, hvor man bør inddele varerne i store hovedgrupper med særskilte klimaprædikater, så en vare får farven grøn, gul eller rød alt afhængig af, hvor meget CO2 den har kostet at producere.

»Man bliver nødt til at tage fat i de store hovedgrupper, hvor der altid vil være en forskel. Det er bare altid 20 gange værre at få sine kalorier fra oksekød frem for at få sine kalorier fra rodfrugter. Det kan godt være, at rodfrugternes udledning kan variere en smule, men det kan ikke ændre på, at du skal gange det med mellem 15 og 20 for at nå op på oksekød,« siger Thomas Roland til Berlingske.

Hvis idéen skal blive en succes, så kræver det ifølge Peter Mølkjær, at der bliver kørt nogle gode oplysningskampagner, der fortæller forbrugerne, hvad mærkningen helt præcist indebærer.

»Det er vigtigt, at forbrugeren ikke bliver i tvivl om, hvorvidt mærkningsordningen mest er til gavn for producenten selv. Altså er det noget, der appellerer til forbrugeren, eller er det noget som producenten lancerer for at hæve prisen og tjene flere penge,« spørger han.

Det er derfor vigtigt, at det ikke bliver producenterne selv, der bestemmer, hvordan mærkerne skal være indrettet og fungere, for så risikerer man ifølge Peter Mølkjær at miste trygheden hos forbrugerne, som i sidste ende, er dem, der fælder dommen over mærkningsordningen.

»Hvis man sikrer, at rammerne er ordentlige, sande og samtidig er åben omkring, hvordan det hele bliver udmøntet, overvåget og hvad der egentlig skal til, så tror jeg bestemt på, at det kan fungere,« siger han.

Den nye mærkningsordning forventes at blive en del af en række klimaadfærdsinitiativer, som regeringen præsenterer, som en del af en samlet klimaplan.