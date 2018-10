Europa lægger arm om, hvor grønne bilerne skal være

Tirsdag går jagten ind på Europas diesel- og benzinbiler.

I København fremlægger regeringen sit udspil til en klimaplan, der bl.a. vil gøre elbiler billigere og fjerne udstødningsrørene helt fra de danske veje i 2035. I Luxembourg støder EU’s klima- og energiministre samtidig sammen i et opgør om, hvor meget CO 2 -udledningen fra europæernes personbiler skal nedbringes.

Danmark har lagt sig i den grønne del af feltet og arbejder for, at udledningen skal være reduceret med mindst 40 pct. i 2030. Den position samler mere end halvdelen af landene.

EU’s formandskab forsøger dog at samle bred enighed, ikke mindst med Tyskland, der efter massivt pres fra landets bilindustri ønsker at holde reduktionen nede på 30 pct. En gruppe østeuropæiske lande, der også leverer til bilfabrikkerne, vil helt ned på 20 pct. Samme ønske har bilproducenterne, der har argumenteret for, at diesel- og benzinbiler er bedre for beskæftigelsen – fordi de er sværere at bygge og skal mere på værksted.

Den slags argumenter bider meget lidt på Folketinget, hvor samtlige partier støtter et ambitiøst EU-mål.

»Efter at USA har trukket sig tilbage, mangler der et lederskab i verden, hvis vi skal have nedbragt CO 2 -udledningen. Jeg kan ikke få øje på andre end EU. Derfor er vi nødt til at få strammet op,« siger EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V).

EU’s mål er vigtigst

Danmark sender tirsdag en embedsmand til mødet i Luxembourg, så klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) kan deltage i fremlæggelsen af regeringens klimaplan. Den skal sænke CO 2 -udledningen fra landbruget og transportsektoren.

Selv om nationale tiltag er vigtige, både politisk og symbolsk, »er det jo ikke supermeget, vi kan gøre nationalt«, siger Jeppe Juel, formand for den grønne europæiske organisation Transport & Environment.

»EU’s mål er klart de vigtigste og afgørende for, hvor hurtigt bilindustrien i Europa begynder at omstille sig. Dieselteknologien er skidt for både klimaet og industrien selv,« siger han.

»Bilindustrien kæmper imod med næb og klør, hver gang kravene skærpes. Men vi er helt basalt nødt til at bevæge os hen mod fremtiden,« siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

Indsatserne kommer samtidig med en rapport fra FN’s klimapanel, der oplister katastrofale konsekvenser af global opvarmning.