Tænketank: Dyrere hvis vi ikke investerer i klimaet

Skal den globale opvarmning begrænses til 1,5 grader i år 2100 er der ikke bare brug for massive klimamæssige tiltag - der er også brug for en stor pose penge.

Det påpeger FN's Klimapanel, IPCC, i en ny rapport, som er udgivet mandag.

Helt konkret estimerer rapporten, at der på verdensplan skal investeres omkring 15,55 billioner kroner i energisystemet, hvis temperaturstigningen skal begrænses til 1,5 grader i år 2100 målt i forhold til før industrialiseringen.

Investeringerne skal løbe fra 2016 til 2035. Det svarer til cirka 2,5 procent af verdens bnp.

Spørger man Jarl Krausing, international chef i den grønne tænketank Concito, kan det dog blive dyrere, hvis ikke vi investerer.

- Det lyder jo astronomisk højt. Men det skal også måles op imod, hvad omkostningerne er ved skaderne, der kommer, hvis vi ikke gør det. Der er i rapporten også et bud på, at det at gå efter 2-grader-scenariet vil koste op mod 3 procent af bnp frem mod år 2100, siger han.

- Der skal meget store investeringer til inden for alle sektorer. For det er alle dele af økonomien, der skal justeres ind, så den ikke er afhængig af fossile brændstoffer.

Jarl Krausing peger konkret på, at politikerne især bør kigge på energi-, transport- og fødevareområdet, hvis der skal fås mest klima for pengene.

- Man må sætte ind på de sektorer, der har de allerstørste udledninger. De tre sektorer er helt afgørende. Håndterer man de tre sektorer, er man nået rigtigt lang med klimamålene, siger tænketank-chefen.