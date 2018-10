Brand på nordjysk kro

Tidligt søndag morgen udbrød der brand på Aalbæk Gl. Kro, der ligger i Nordjylland mellem Frederikshavn og Skagen.

Nordjyllands Beredskab rykkede ud fra både Aalbæk og Frederikshavn og konstaterede, at der var tale om en brand i en lampe, skriver Nordjyske.

Der var cirka 50 gæster på kroen, da branden brød ud. Den er nu slukket, og der har ikke været nogen fare for gæsterne på noget tidspunkt, oplyser indsatsleder Bo Isaksen fra beredskabet.

»Men da der var tale om et lampeudtag og et lysstofrør med et armatur af plastik, så udviklede det en masse røg og sod, og køkkenet kan ikke bruges, før det har gennemgået en grundig rengøring,« siger han.

Hvor længe det tager at udbedre skaderne på køkkenet, vides ikke. Aalbæk Gl. Kro oplyser på Facebook, at man vil holde gæsterne orienteret.

»Alt er under kontrol og alle har det godt, ingen er kommet noget til. Det er kun materiale skader i køkkenet og det har ikke bredt sig. Vi opdaterer løbende,« skriver kroledelsen.

Aalbæk Gl. Kro fik tidligere i år ny køkkenchef som en del af et generationsskifte. Den nye køkkenchef, Christian Cook, skal efter planen overtage hele ejerskabet fra Ulla Mosich, der har ejet kroen siden 1984.