Demente skal leve blandt almindelige borgere

I Alzheimerforeningen er direktør Nis Peter Nissen glad for, at kommunerne er i gang med at indrette sig på, at hovedparten på plejehjemmene i dag har demens.

En række kommuner har allerede eller er i færd med at bygge demenslandsbyer, hvor de ældre under trygge og genkendelige forhold skærmes af mod verden.

Det sker for bedre at kunne løse opgaven med at pleje et stigende antal demente på en værdig måde.

- Det er tiltrængt, at de nye plejehjem tager hensyn til, at omkring 70 procent af beboerne på plejehjem i dag har demens, siger han.

Han mener dog, at hypet omkring demenslandsbyer lakker mod enden.

- Det største problem med demenslandsbyer er, hvis man isolerer demente og skubber dem bort fra samfundet til et lukket sted.

- Der er mere perspektiv i at bygge fleksible boligområder, hvor mange forskellige typer mennesker og aldersgrupper kan bo sammen - også demente, siger han.

Han fremhæver Odense og Esbjerg som kommuner, der er i gang med mere fleksible løsninger, hvor de demente tænkes ind i nye byområder, hvor også andre borgergrupper skal bo.

I Odense er OK-Fonden i gang med projektet "Byen for Livet" til 700-800 millioner kroner. Der skal bygges 350 nye boliger, hvor de 100 bliver plejehjemsboliger. Resten er til børnefamilier, seniorer og ungdomsboliger.

- Vi adskiller os fra andre projekter ved at lave en hel ny bydel med et så normalt samfund som overhovedet muligt, siger fondens administrerende direktør, Paul Erik Weidemann.

Den kommende bydel skal zoneopdeles med et trygt område for mennesker med demens.

Og jo længere man kommer ud mod de omkringliggende veje, bliver det til en bydel, hvor andre mennesker kan bo.

Dermed adskiller den sig fra de hidtidige demenslandsbyer i flere kommuner.

- Det skal være en inkluderende bydel med en mangfoldighed af boliger og beboere, og hvor folk med demens kan blive i deres eget hjem og klare sig selv så længe som overhovedet muligt, siger han.

Esbjerg er ligeledes på trapperne med en seniorbydel, hvor et topmoderne plejecenter udgør centrum med plads til ældre uden demens.