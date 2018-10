Ombudsmand kritiserer fejl i Ry-sag om brandangreb

Skanderborg Kommune og Mølleskolen begik væsentlige fejl i den såkaldte Ry-sag om fire drenge, der kastede en benzinbombe mod en 16-årig dreng.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand i en redegørelse.

Sagen handler om den hændelse, der fandt sted 6. februar 2017, da den 16-årige blev udsat for et overfald med en brandbombe.

De fire drenge, der stod bag angrebet, blev efterfølgende dømt for grov vold.

Straffen bestod i en kombination af betinget og ubetinget fængsel.

Ombudsmanden gik af egen drift ind i sagen for at undersøge, om skolen og kommunen havde levet op til deres ansvar i sagen.

Og konklusionen er, at der blev begået fejl.

Det er tale om fejl i henhold til underretningspligten samt notat- og journaliseringspligten.

- Det er ikke i dag muligt at fastslå, i hvilken udstrækning korrekt efterlevelse af de nævnte regler ville have medvirket til at undgå det samlede forløb, som sagen fik, herunder episoden den 6. februar 2017.

- Men efter min opfattelse ville korrekt efterlevelse – alt andet lige – have været egnet til at medvirke til at undgå det, skriver ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i redegørelsen.

Skanderborg Kommune konkluderede i sin egen undersøgelse, at der var et højt konfliktniveau på 9. klassetrin på skolen.

Men kommunen mente ikke, at hverken den eller skolen kunne have handlet anderledes for at forhindre angrebet, der fandt sted efter skoletid.

Skanderborg Kommune og Mølleskolen har over for Ombudsmanden redegjort for en række initiativer, der skal sikre, at reglerne om notat- og journaliseringspligt og reglerne om underretningspligt fremover bliver overholdt.