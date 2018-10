Af en pamflet, som Jyllands-Posten har fået fra den iranske ambassade, fremgår det, at Iran har efterlyst tre herboende iranere som terrorister. Ifølge Iran har de forbindelse til flere terrorangreb med bl.a. civile tab. I pamfletten fremgår deres navne samt billeder og bopælsland.

En af de tre er Yaqoub Al Tostari, talsmand for gruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Alahwaz, ASMLA, der for 14 dage siden forsvarede et angreb på Revolutionsgarden i Iran, hvor 25 mennesker døde.

Han afviser beskyldningerne og siger, at han kun er politisk aktivist.

Danmark er pludselig blevet kampplads for en konflikt, som ikke har noget med os at gøre. Anders Johansson, politisk ordfører for de Konservative

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, opfordrer politiet til meget grundigt at undersøge, om iranerne kan udvises:

»Man bør ikke tage en etnisk, religiøs konflikt med til Danmark. Hvis man vil kæmpe for en sag i Iran, så kæmp dog for den dernede.«

Sagen kommer efter, at en trussel mod ASMLA-medlemmer ifølge Jyllands-Postens oplysninger var årsag til en større politiaktion i Danmark.

På den udaterede liste over efterlyste terrorister figurerer også en leder af ASMLA, der blev skudt og dræbt i Holland sidste år. Mordet er ikke opklaret, men siden er to iranske diplomater blevet udvist fra Holland uden forklaring.

Justitsministeren har ikke mulighed for at kommentere sagen, men de konservatives politiske ordfører, Anders Johansson, finder det »meget bekymrende«.

Til Irans påstand om, at Danmark huser terrorister, udtrykker han fuld tillid til politiet.

Yaqoub Al Tostari er ikke talsmandens rigtige navn. Jyllands-Posten kender hans identitet.