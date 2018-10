Farlig tendens: Hjemløse sover alene af frygt for politiet

En optælling af de hjemløse i København viser, at de hjemløse i højere grad end før sover alene på udsatte steder. To tredjedele af de hjemløse sover alene, og mange overnatter på steder, hvor det er svært at finde dem.

Tendensen er farlig, fordi den gør det svært for de hjemløse at få hjælp, skriver Kristeligt Dagblad.

»Jeg har arbejdet på gaden i 12 år, så jeg har oplevet lidt af hvert. Alligevel chokerede det mig at se, hvor rå forholdene er blevet. Det er første gang, vi har mødt så mange, der sov alene. Vi opfordrer altid hjemløse til at sove sammen, så de kan få hjælp, hvis der sker noget,« siger leder af gadeplansarbejdet i Projekt Udenfor, Bo Heide-Jochimsen.

»Men denne gang lå de alene eller højst to sammen på steder, hvor de kunne blive overfaldet eller syge, uden at nogen opdagede det. Der er tale om mennesker, der er svært udsatte på grund af misbrug og psykisk sygdom«.

Han »skabte utryghed«: Hjemløs dømt for at sove på gaden

Flere organisationer vurderer, at de hjemløse ikke længere tør sove i lejre af frygt for politiet.

I april sidste år fik politiet beføjelser til at slå ned på hjemløselejre i det offentlige rum. Det skete med indførelsen af den "utryghedsskabende" bekendtgørelse, der gjorde det ulovligt at slå lejr på gaden, hvis lejren kunne skabe utryghed.

I september i år blev den første hjemløse, en 36-årig udenlandsk mand, dømt for at overtræde bekendtgørelsen. Han sov i et indgangsparti på Købmagergade.

Nødherberger i Aarhus og København melder optaget

Hos Gadejuristen, som yder retshjælp til hjemløse, mener man, at loven gør det de facto umuligt for hjemløse at følge loven. De er gjort til kriminelle, bare de sover på gaden, lyder advarslen. De hjemløses landsorganisation, Sand, har tidligere fortalt, at de hjemløse føler sig jaget og er blevet stadigt mere desperate, efter at man indførte bekendtgørelsen.

Hjemløsetællingen er lavet af Projekt Udenfor ved at 18 tællere fra frivillige organisationer og Københavns Kommune gik på gaden om natten og talte 90 hjemløse, hvoraf 12 med sikkerhed var danske statsborgere.